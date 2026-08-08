चोरी का तरीका देख बिजली विभाग हैरान, सीतामढ़ी में घरेलू कनेक्शन से चल रही आइसक्रीम फैक्ट्री

संवाद सहयोगी, चोरौत (सीतामढ़ी)। Sitamarhi Electricity Theft: गुप्त सूचना के आधार पर विद्युत विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर की जा रही बिजली चोरी का भंडाफोड़ किया है।

इस कार्रवाई के दौरान घरेलू विद्युत कनेक्शन से अवैध रूप से आइसक्रीम प्लांट संचालित किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विद्युत कार्यपालक अभियंता मो. नवील अंसारी ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर चोरौत में अवैध रूप से बिजली चोरी की गुप्त जानकारी मिली थी।

सूचना मिलते ही नानपुर के कनीय विद्युत अभियंता गौरव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन कर तुरंत मौके पर भेजा गया। जांच टीम ने चोरौत पूर्वी पंचायत स्थित आंबेडकर चौक के पास छापेमारी कर अवैध गतिविधियों को पकड़ा। वहां नागेंद्र साह के पुत्र सुधीर कुमार अपने आइसक्रीम प्लांट का संचालन मकान मालिक के घरेलू विद्युत कनेक्शन से तार जोड़कर कर रहे थे।

कार्यपालक अभियंता मो. नवील अंसारी ने बताया कि मामले में विभागीय नियमों के अनुसार संबंधित घरेलू कनेक्शन धारक पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके साथ ही विद्युत अधिनियम के तहत संबंधित आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।