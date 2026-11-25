संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। समाहरणालय के सामने मिठाई की दुकान पर बुधवार दोपहर अचानक निगरानी (विजिलेंस) की टीम पहुंची तो आसपास के लोगों को कुछ समझने का मौका नहीं मिला।

टीम ने दुकान पर मौजूद एक युवक को 10 हजार रुपये लेते ही रंगेहाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। पकड़ा गया युवक डुमरा थाना के चौकीदार हरिचंद्र पासवान का पुत्र पिंटू कुमार बताया गया है।