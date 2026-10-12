सोशल मीडिया में मां दुर्गा के बारे में विवादित पोस्ट, रिटायर्ड कर्मी रामजीवन राय पटना से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। मां दुर्गा के बारे में अपने फेसबुक अकाउंट पर अभद्र टिप्पणी पोस्ट करने वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)के रिटायर्ड कर्मी को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति रून्नीसैदपुर वार्ड नंबर 2 का निवासी रामजीवन राय (77) बताया गया है।

उसने रविवार को अपराह्न में अपने फेसबुक अकाउंट पर मां दुर्गा के बारे में कई आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां है की थी। इसको लेकर देर शाम पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी थी। इसी क्रम में सूचना मिली कि रिटायर्ड कर्मी पटना स्थित अपने आवास पर है। इस आलोक में पुलिस ने वहां जाकर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर यहां लाई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।