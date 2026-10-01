एक एकड़ मसूर की खेती में 13 हजार लगाकर पाएं 26000 मुनाफा, सीतामढ़ी को मॉडल बनाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Masoor Ki Kheti Profit: मसूर उत्पादन में सीतामढ़ी को मॉडल जिला बनाने की दिशा में कवायद तेज कर दी गई है।

जिला स्तरीय कृषि मेला में उपस्थित किसानों को जानकारी दी गई कि कैसे मसूर उत्पादन से चार माह में दोगुनी आय प्राप्त हो सकती है।

चार माह में दोगुनी आय

एक एकड़ में मसूर की खेती पर करीब 13 से 15 हजार रुपये खर्च आते हैं। एमएसपी को आधार मानकर फसल बेचने पर किसानों को 25 से 30 हजार रुपये तक शुद्ध मुनाफा मिल सकता है।

किसानों को परिभ्रमण पर भेजेंगे डुमरा स्थित संयुक्त कृषि भवन परिसर में दो दिवसीय किसान मेला-सह-कृषि उत्पाद प्रदर्शनी का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी शांतनु कुमार ने कहा कि जिले में दलहन व तेलहन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अनुदानित बीज और प्रशिक्षण सीतामढ़ी को मसूर उत्पादन में मॉडल बनाने के लिए किसानों को अनुदानित दर पर बीज व खाद दिए जाएंगे। साथ ही चयनित किसानों को परिभ्रमण यात्रा पर भेजा जाएगा और बिहार कृषि एप डाउनलोड करने की सलाह दी गई।

प्रदर्शनी में अंजीर रहा खास कृषि मेले में किसानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में पके अंजीर और गोबर के उपलों से बने दीये विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इसके अलावा सहजन, परवल, कदीमा, ओल, घृतकुमारी समेत विभिन्न सब्जियों व औषधीय पौधों का प्रदर्शन हुआ।

209 रुपये में ड्रोन किराया सहायक निदेशक पौधा संरक्षण ने कीट प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फसलों पर छिड़काव के लिए चार प्रखंडों में 209 रुपये किराये पर ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे कम खर्च में कीटनाशक छिड़काव संभव होगा।