सीतामढ़ी: 1000 रुपये के लेनदेन विवाद में दिव्यांग की पीट-पीटकर हत्या, आरोपित महिला हिरासत में

संवाद सहयोगी, सोनबरसा (सीतामढ़ी)। भुतही थाना क्षेत्र के तिलंगही गांव में लेन-देन के विवाद को लेकर शनिवार की सुबह मारपीट में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रहमान साहब के रूप में हुई है। उनका घर तिलंगही मस्जिद के समीप है।

घटना की सूचना मिलने पर भुतही थानाध्यक्ष चंद्रगुप्त कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले में आरोपित एक महिला को हिरासत में लिया है। एक हजार रुपये के लिए हुआ था विवाद मिली जानकारी के अनुसार मृतक रहमान साहब दिव्यांग थे और वह भिक्षाटन कर किसी प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। उन्होंने गांव के राम नारायण महतो से कुछ दिनों पहले एक हजार रुपये लिए थे, जिसको लेकर उनसे विवाद हुआ।

विवाद के क्रम में राम नारायण महतो और उसकी पत्नी ने मारपीट शुरू कर दी, जिससे रहमान साहब की मौत हो गई। घटना के बाद रामनारायण महतो फरार हो गया। पुलिस ने रामनारायण महतो की पत्नी को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।