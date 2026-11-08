'क्या स्वाद है' लिखकर देंगे हेडमास्टर उसके बाद ही बिहार के बच्चों को परोसा जाएगा मिड डे मील

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Pm Poshan Yojana: बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) की गुणवत्ता को लेकर शिक्षा विभाग ने अब बेहद सख्त कदम उठाया है।

आए दिन मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब बच्चों की थाली में खाना परोसने से पहले प्रधानाध्यापक या उनके द्वारा नामित शिक्षक को खुद भोजन चखना होगा।

इसके बाद उन्हें लिखित प्रमाण देना होगा कि भोजन पूरी तरह से स्वादिष्ट, सुरक्षित और बच्चों के खाने योग्य है।

क्यों पड़ी इस सख्ती की जरूरत?

हाल के दिनों में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि केंद्रीयकृत रसोईघरों या विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में निम्न गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा है।

बच्चों की सेहत से जुड़ी इस गंभीर लापरवाही को पीएम पोषण योजना निदेशालय ने बेहद गंभीरता से लिया है। निदेशालय के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर जवाबदेही तय करने को कहा है।