Sheikhpura Vidhan Sabha Chunav Result: शेखपुरा सीट पर किसकी चमकेगी किस्मत और किसका डूबेगा सूरज?

बिहार डेस्क, नई दिल्ली। शेखपुरा विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा ये कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। छह नवंबर को हुए चुनावों में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जुमई लोकसभा में आने वाली इस सीट से मौजूदा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के विजय कुमार हैं।