Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sheikhpura Vidhan Sabha Chunav Result: शेखपुरा सीट पर किसकी चमकेगी किस्मत और किसका डूबेगा सूरज?

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:30 PM (IST)

    Sheikhpura election Result: बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है शेखपुरा की सीट जो काफी अहम मानी जाती है। इस सीट पर पहले चरण में चुनाव हुआ था और इस बार भी वही दो मुख्य प्रतिद्वंदी मैदान में है जो पिछली बार थे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    शेखपुरा में दो पुराने प्रतिद्वंदियों में टक्कर

    बिहार डेस्क, नई दिल्ली। शेखपुरा विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा ये कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। छह नवंबर को हुए चुनावों में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जुमई लोकसभा में आने वाली इस सीट से मौजूदा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के विजय कुमार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बार चुनावों में विजय एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं जेडीयू ने रणधीर कुमार सोनी को मौका दिया। रणधीर पिछली बार भी मैदान में थे लेकिन 6116 मतों से हार गए थे। उन्हें 50,249 मत मिले थे और विजय को 56,365 वोट मिले थे।