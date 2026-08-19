शेखपुरा में विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता की मौत में नया मोड़, पिता ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। शेखपुरा नगर के कच्ची रोड स्थित किराये के मकान में रहने वाले विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अश्विनी कुमार चंद्र की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक अभियंता के पिता उपेंद्र पासवान ने पुत्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पुत्रवधू पम्मी कुमारी और उसके अज्ञात सहयोगियों को आरोपित किया है।

16 अगस्त को हुई थी अभियंता की मौत विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अश्विनी कुमार चंद्र की 16 अगस्त को मौत हुई थी। उस समय पत्नी की ओर से सिगरेट पीने को लेकर हुए विवाद के बाद उनके आत्महत्या करने की बात कही गई थी।

मामला उस समय भी चर्चा में रहा था, लेकिन अब मृतक के पिता की प्राथमिकी के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। 2022 में हुई थी अश्विनी और पम्मी की शादी मृतक के पिता उपेंद्र पासवान पटना जिले के धनरुआ थाना क्षेत्र के विजयपुर निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र अश्विनी कुमार चंद्र की शादी 5 फरवरी 2022 को पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर बेला निवासी विजय पासवान की पुत्री पम्मी पासवान से हुई थी।

मोबाइल पर बातचीत को लेकर होता था विवाद प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि पम्मी कुमारी अक्सर मोबाइल पर किसी व्यक्ति से बात करती थी, जिसका अश्विनी कुमार चंद्र विरोध करते थे। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद होने की बात भी मृतक के पिता ने कही है।