जागरण संवाददाता, शेखपुरा। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता अश्विनी कुमार चंद्रा (35) ने रविवार को शेखपुरा में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सिगरेट पीने को लेकर पत्नी से हुए विवाद के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है।

अश्विनी कुमार चंद्रा मूल रूप से समस्तीपुर जिले के हसनपुर के रहने वाले थे। करीब नौ महीने पहले उन्होंने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के शेखपुरा मंडल मुख्यालय में कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद पर योगदान किया था। पत्नी से सिगरेट पीने को लेकर हुआ था विवाद शेखपुरा थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के मुताबिक, अश्विनी के सिगरेट पीने को लेकर पत्नी अक्सर विरोध करती थीं। रविवार दोपहर इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और हल्की झड़प हुई थी।

बताया गया कि विवाद के बाद पत्नी शिकायत लेकर कथित रूप से थाना चली गईं। वहां से लौटने के बाद घर के एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज लगाने के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला तो पत्नी ने पुलिस को सूचना दी।

दरवाजा तोड़ने पर फंदे से लटका मिला शव सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण पुलिस ने उसे तोड़ा। कमरे के अंदर छत में लगे पंखे के हुक से कपड़े के फंदे में अश्विनी कुमार चंद्रा लटके मिले।