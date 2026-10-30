शेखपुरा: घर से भागकर चेन्नई में रचाई समलैंगिक शादी, एक महीने बाद दोनों युवतियों ने कोर्ट में किया सरेंडर

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। घर से भागी दो युवतियां समलैंगिक विवाह करके एक महीने बाद गुरुवार को शेखपुरा के स्थानीय न्यायालय में समर्पण कर दिया। बाद में चेवाड़ा थाना की पुलिस ने न्यायालय पहुंचकर विभिन्न कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

चेवाड़ा के थानाध्यक्ष ने बताया उनका बयान न्यायालय में कराने की कार्यवाही की जा रही है। दोनों युवती एक विशेष समुदाय से हैं। दोनों बालिग हैं। 22 सितंबर को दोनों घर से भागी थीं। इसमें एक चेवाड़ा की और दूसरी भागलपुर की हैं।