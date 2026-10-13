शेखपुरा में 30 हजार रिश्वत लेते पंचायत रोजगार सेवक गिरफ्तार, निगरानी की कार्रवाई से हलचल

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। पटना से आई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड में कार्रवाई करते हुए पंचायत रोजगार सेवक (पीआरएस) पप्पू कुमार को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार पंचायत रोजगार सेवक की पहचान पप्पू कुमार उर्फ प्रफुल्ल कुमार के रूप में हुई है। वह चेवाड़ा प्रखंड के कपासी गांव का निवासी है और अरियरी प्रखंड की हजरतपुर मड़रो पंचायत में पंचायत रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत था।

निगरानी टीम की इस कार्रवाई से प्रखंड के सरकारी महकमे में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत लेने के मामले में आरोपित पंचायत रोजगार सेवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।