शेखपुरा में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को मिला घर, प्रशासन ने चाबी सौंपकर कराया गृह प्रवेश; CM ने दी बधाई 

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। बिहार के शेखपुरा में गुरुवार को विशेष कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभूकों को चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया तथा कई को नए आवास के लिए स्वीकृति पत्र सौंपा।

यह कार्यक्रम जिला समाहरणालय के कक्ष में आयोजित हुआ। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी,केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए।

जिला में जिलाधिकारी शेखर आनंद,उप विकास आयुक्त राकेश कुमार तथा विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लाभूकों को नए घर की शुभकामना देते हुए जिलाधिकारी ने उन्हें इसका उपयोग अच्छे से करने तथा साफ-सफाई पर ध्यान देने की सलाह दी।