शेखपुरा जिले के घाटकुसुंभा को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग, दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। घाटकुसुंभा प्रखंड को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू राज मंडल और अमीर राज मंडल की भूख हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही।

भूख हड़ताल के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार पदाधिकारी आंदोलित लोगों से मिलने नहीं पहुंचा। हालांकि बुधवार दोपहर सरकारी चिकित्सकों की टीम ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर दोनों के स्वास्थ्य की जांच की।

उधर, भूख हड़ताल का असर भी देखने को मिला। स्थानीय जदयू विधायक और विधान पाषर्द ने मुख्यमंत्री से मिलकर मांग रखी। मंगलवार की आधी रात गश्ती कर रही पुलिस टीम भी आंदोलन स्थल पर पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों के बारे में जानकारी ली।

पुलिस ने इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी। बुधवार को भी पप्पू राज मंडल और अमीर राज मंडल के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग आंदोलन स्थल पर पहुंचे और उनके साथ धरने पर बैठे। पप्पू राज मंडल ने बताया कि भूख हड़ताल शुरू करने से पहले सभी संबंधित पदाधिकारियों को लिखित सूचना दी गई थी। इसके बावजूद अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी बातचीत के लिए नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पूरे घाटकुसुंभा प्रखंड को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी।