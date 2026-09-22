Bihar MLC Election 2026: शेखपुरा के 4339 मतदाता चुनेंगे विधान पार्षद, 23 अक्टूबर को होगी वोटिंग
कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद शेखपुरा जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। विधान परिषद के कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। शेखपुरा जिला कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
जिला निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, इस चुनाव के लिए जिला के 4339 स्नातक मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 840 महिला और 3439 पुरुष मतदाता शामिल हैं।
इस चुनाव के लिए जिला में 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें शेखपुरा नगर परिषद कार्यालय के अलावे सभी 6 प्रखंड कार्यालयों में मतदान केंद्र बनाया गया है। इस चुनाव के लिए 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने का काम होगा और 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा।
27 अक्टूबर को मतगणना होगी। नामांकन पत्र भरने और मतगणना का कार्य पूर्णिया में होगा। विधान परिषद के कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में शेखपुरा के साथ लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, अररिया, किशनगंज तथा पूर्णिया जिला शामिल है।
इस चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या 1380 शेखपुरा प्रखंड में है। मतदान केंद्र के हिसाब से सबसे अधिक 996 मतदाता बरबीघा प्रखंड कार्यालय में हैं।
शेखोपुरसराय में 338,शेखपुरा प्रखंड कार्यालय में 766,घाटकुसुंभा में 384,नगर परिषद कार्यालय शेखपुरा में 614,अरियरी में 748 तथा चेवाड़ा प्रखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर 493 मतदाता पंजीकृत हैं।
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