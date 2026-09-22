Bihar MLC Election 2026: शेखपुरा के 4339 मतदाता चुनेंगे विधान पार्षद, 23 अक्टूबर को होगी वोटिंग

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। विधान परिषद के कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। शेखपुरा जिला कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

जिला निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, इस चुनाव के लिए जिला के 4339 स्नातक मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 840 महिला और 3439 पुरुष मतदाता शामिल हैं।

इस चुनाव के लिए जिला में 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें शेखपुरा नगर परिषद कार्यालय के अलावे सभी 6 प्रखंड कार्यालयों में मतदान केंद्र बनाया गया है। इस चुनाव के लिए 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने का काम होगा और 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा।