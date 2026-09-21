बिहार MLC चुनाव: जन सुराज की एंट्री और कांग्रेस की नाराजगी से बिगड़े समीकरण, कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला

राज्य ब्यूरो, पटना। हर चुनाव के साथ राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ जाती है, लेकिन विधान परिषद का यह चुनाव कुछ अधिक बेचैन किए हुए है। यह बेचैनी गठबंधनों के साथ पार्टियों और प्रत्याशियों के स्तर तक है।

ऐसे में चुनाव की तिथि तक कुछ उठापटक हो जाए, तो अप्रत्याशित नहीं। नवंबर में आठ सीटें (शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चार-चार) रिक्त होनी हैं।

इस बार उनमें से अधिसंख्य सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही और कहीं-कहीं चतुष्कोणीय भी। ऐसा कांग्रेस की नाराजगी और मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी की उपस्थिति से होगा। पिछली बार तक, एक-दो सीटों को छोड़, आमने-सामने का मुकाबला रहा है।

जदयू विधान पार्षद नीरज कुमार और विधायक अनंत सिंह की जुबानी जंग से पटना स्नातक सीट अभी सबसे अधिक चर्चा में है। यहां जन सुराज पार्टी (जसुपा) ने अनंत के चेहते अनुज कुमार सिंह को मैदान में उतार दिया है।

मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इस त्रिकोण में अगर कांग्रेस ने टांग अड़ाई तो मुकाबला और रोचक होगा। कांग्रेस की पीड़ा राजद से है, जिसने एकतरफा निर्णय लेते हुए छह सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सहयोगियों के लिए उसने शिक्षक कोटे की दो सीटें छोड़ी हैं, जहां से अभी कांग्रेस के डा. मदन मोहन झा और भाकपा के संजय कुमार सिंह विधान पार्षद हैं। शिक्षक कोटे की सारण सीट से भाकपा हमेशा ताल ठोकती रही है। इस बार वहां भी राजद ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। महागठबंधन में खलबली मची हुई है। अंदरखाने कांग्रेस सभी सीटों के लिए तैयारी कर रही। अगर शीर्ष नेतृत्व का हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो संभवत: महागठबंधन की ताबूत में यह आखिरी कील हो।

शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से एनडीए और महागठबंधन का ही दबदबा रहता आया है। घटक पांच दलों के हवाले से बिहार में एनडीए को अब एक नई संज्ञा (पांच पांडव) भी मिल गई है। इस चुनाव को अगर द्रौपदी मानें, तो सभी साधिकार हैं। रिक्त होने वाली सीटों में भाजपा की दो और जदयू की एक है। जदयू के चार प्रत्याशी लगभग तय हैं। बची सीटों से किसकी अरमान पूरी होगी और किसका दिल टूटेगा, यह मायने का होगा।

इसी आधार पर एक-दूसरे के लिए पसीना या आंसू बहाया जाएगा। हालांकि, जसुपा के लिए अभी ऐसी दिक्कत नहीं। गंवाने के लिए उसके पास एकमात्र सारण स्नातक की सीट है, जहां से पिछली बार आफाक अहमद विजयी रहे थे। राजद के लिए तो पूरा मैदान ही खुला है, क्योंकि इन आठ में से एक भी सीट उसके खाते की नहीं।

जीत-हार का आधार राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षक और स्नातक सीटों पर जीत का अंतर बेहद कम होता है। ऐसे में जसुपा की एंट्री स्थापित दलों (राजद और जदयू) का खेल बिगाड़ सकती है। चुनाव में मात्र सामाजिक समीकरण ही नहीं, बल्कि प्रत्याशियों का व्यक्तिगत प्रभाव और प्रबुद्ध वर्ग के बीच उनकी छवि ही जीत-हार का आधार बनेगी।