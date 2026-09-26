एसपी के निशाने पर जानू-बेबी और एके-47 लिखी बाइकें, चेकिंग अभियान में शिवहर पुलिस का एक्शन

जागरण संवाददाता, शिवहर। शिवहर की सड़कों पर अब अश्लील और भड़काउ शब्द लिखवाकर चलने, लहेरियाकट बाइकर्स व परिवहन नियमों की अनदेखी करने व सड़क पर स्टंट करने वाले बाइकर्स की अब खैर नहीं।

शनिवार को एसपी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान जानू, बेबी व एके-47 सहित भड़काउ शब्द लिखवाकर घूमने वाले 13 मनचले पकड़े गए। साथ ही उनकी बाइक भी जब्त की गई।

एसडीपीओ अनुशील कुमार, साइबर डीएसपी ईशानी सिन्हा, ट्रैफिक डीएसपी भाई भारत, नगर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा, इंस्पेक्टर मंजर आलम, फतेहपुर थानाध्यक्ष राधे श्याम, एसआई नरेंद्र कुमार समेत कई थानों की पुलिस टीम के साथ एसपी शैलेंद्र सिंह ने शनिवार को शहर के जीरोमाइल चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया।