बिहार में आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी के घर को जलाने की कोशिश
पिपराही थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी ललन कुमार की आधी रात को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। ...और पढ़ें
HighLights
पिपराही में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी ललन कुमार की हत्या।
मृतक को लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मारा गया।
पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लिया, गांव में बल तैनात।
संवाद सहयोगी, पिपराही। पिपराही थाना क्षेत्र के अंबा उत्तरी वार्ड चार में आधी रात बाद प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेम प्रसंग में युवक की लाठी, डंडा व लोहे के राड से पीट - पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान इसी गांव के भरत साह के पुत्र ललन कुमार (20) के रूप में की गई है।
गुरुवार की अलसुबह गांव स्थित प्रेमिका के घर से ललन कुमार का शव मिलने के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया। वहीं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने जहां पुलिस को सूचना दी वहीं आरोपितों का घर घेर लिया। नाराज लोग घर में आग लगाने के लिए उतारू थे। लोगों के आक्रोश को देख आरोपित फरार हो गए।
पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया
सूचना के बाद थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पिपराही थाने की पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मौके से छह लोगों को हिरासत में लिया है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
एसपी शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर एफएसएल और डीआईयू की टीम घटना स्थल पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही है। एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार ललन कुमार के पिता भरत साह किसान हैं। उनके चार पुत्रों में ललन कुमार तीसरे स्थान पर था। वह पढ़ाई के साथ गांव में निजी बोरिंग चलाता था। बुधवार की रात नौ बजे वह खाना खाकर गांव स्थित बोरिंग पर गया था। अलसुबह की हत्या की जानकारी स्वजनों को मिली।
आधी रात को प्रेमिका से मिलने उसके घर गया
मृतक के पिता और भाइयों ने बोरिंग से उठाकर ले जाने और उसकी पीट पीटकर बेरहमी से हत्या का आरोप गांव के ही सुरेंद्र साह, बिगन साह, रामबाबू साह, पवन साह और चंदन कुमार पर लगाया है। साथ ही पुलिस पर आरोपितों को भगाने का भी आरोप लगाया है।
इधर, ग्रामीणों के अनुसार ललन कुमार का गांव के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के घर वाले इसका विरोध कर रहे थे। बुधवार की आधी रात बाद ललन कुमार अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। जहां लड़की के स्वजनों ने उसे पकड़ लिया। साथ ही पीट- पीटकर उसकी हत्या कर दी।
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