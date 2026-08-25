झाड़-फूंक के बहाने अभद्र व्यवहार बना बुजुर्ग की हत्या का कारण, शिवहर में चार गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, शिवहर। झाड़-फूंक की आड़ में एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार बुजुर्ग अच्छे लाल राय की हत्या का कारण बना।

महिला के पति सहित सहयोगियों ने घर से बुलाकर लोहे के रॉड से प्रहार कर, चाकू मारकर व गला दबाकर अच्छे लाल राय की हत्या कर दी।

वहीं, शव को श्रीपुर पुल के पास फेंक दिया। एसपी के निर्देश पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा के नेतृत्व में नगर थाने की पुलिस ने जहां वारदात के चंद घंटे बाद ही अच्छे लाल राय हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है।

वहीं, इस वारदात में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में नगर थाना क्षेत्र के श्रीपुर वार्ड सात निवासी सुबोध साह, भिखारी साह, रौशन कुमार एवं प्रीतम कुमार शामिल है। जबकि मृतक की पत्नी पार्वती देवी ने नगर थाने में पति की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें गिरफ्तार किए गए लोगों के अलावा संतोष साह, राकेश साह, संजय साह, बिगन साह, शिवनारायण साह, राकेश साह व मुन्ना साह को आरोपित किया है।

मंगलवार की शाम समाहरणालय में आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी शैलेंद्र सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि सोमवार को श्रीपुर वार्ड सात निवासी 60 वर्षीय अच्छेलाल राय की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की थी। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। एसपी ने बताया कि मामले की जांच के लिए उनके द्वारा एसडीपीओ अनुशील कुमार के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया गया।