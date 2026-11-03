सोनपुर मेले की अनसुनी कहानी, कबीर की निर्गुण भक्ति और आर्य समाज की वैदिक विचारधारा ने कैसे बनाई अलग पहचान

राहुल, नयागांव(सारण)। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की पहचान आमतौर पर विशाल पशु बाजार, कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र स्नान और बाबा हरिहरनाथ मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ से होती है। लेकिन इस मेले की एक ऐसी पहचान भी है, जो इसे दूसरे आयोजनों से अलग बनाती है।

यहां सिर्फ पशुओं का व्यापार और धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि कबीर की निर्गुण वाणी, आर्य समाज के वैदिक विचार और सनातन परंपराओं के जरिए समाज को ज्ञान, समानता और सुधार का संदेश भी दिया जाता है। सदियों से यह मेला धर्म और दर्शन के साथ सामाजिक चेतना का भी केंद्र रहा है। अलग-अलग विचारधाराओं और उपासना पद्धतियों के बावजूद यहां मानवता, सदाचार और सामाजिक सद्भाव की साझा धारा दिखाई देती है। यही वजह है कि सोनपुर मेला केवल एक व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और वैचारिक विरासत का जीवंत मंच भी है। गंगा-गंडक के संगम पर आस्था के साथ दिखती है धार्मिक विविधता कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा-गंडक के पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पूरा हरिहर क्षेत्र भक्तिमय हो उठता है।

भगवान हरि और हर यानी विष्णु एवं शिव की संयुक्त आराधना से जुड़ी इस भूमि पर धार्मिक समन्वय की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। मेले में साधु-संतों के शिविर, कथा-प्रवचन, भजन-कीर्तन और सत्संग श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव देने के साथ विचार और आत्मचिंतन का अवसर भी देते हैं। इसी धार्मिक वातावरण में कबीर पंथ और आर्य समाज जैसी वैचारिक परंपराएं भी अपनी अलग पहचान के साथ लोगों तक संदेश पहुंचाती हैं। कबीर की निर्गुण वाणी से मिलता है जाति-पाति से ऊपर उठने का संदेश हरिहर क्षेत्र मेले की सांस्कृतिक पहचान में कबीर पंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। साधुगाछी सहित विभिन्न स्थानों पर कार्तिक पूर्णिमा से पहले ही कबीरपंथी साधु-संतों और अनुयायियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। यहां कबीर पंथ की चार प्रमुख शाखाएं अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करती हैं।

सोनपुर के साधुगाछी स्थित कबीर आश्रम भगवान धाम संत कबीर नगर इस परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मठ सर्वभक्तही आचार्य पीठ, कबीर आश्रम धनवती, जिला सीवान का शाखा मठ है। वर्तमान में इसके आचार्य महंत श्री शत्रुघ्न गोस्वामी साहेब हैं।

संत कबीर ने जाति-पाति, ऊंच-नीच, धार्मिक भेदभाव और बाहरी आडंबरों से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। उनकी निर्गुण भक्ति परंपरा आत्मज्ञान, सदाचार और आंतरिक शुद्धता पर जोर देती है। उनका प्रसिद्ध दोहा आज भी ज्ञान और सामाजिक समानता की महत्ता बताता है— जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।

मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान॥ मेले में कबीरपंथी संतों के प्रवचन, भजन और सत्संग के माध्यम से लोगों को भाईचारे, सामाजिक एकता और मानवता का संदेश दिया जाता है। आर्य समाज के यज्ञ और प्रवचन से सामाजिक सुधार की अलख सोनपुर मेले में आर्य समाज की भूमिका भी विशेष महत्व रखती है। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित आर्य समाज ने वैदिक धर्म के प्रचार के साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनजागरण का अभियान चलाया।

बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा, पटना के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गाय बाजार स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में पांच दिवसीय वैदिक महायज्ञ और धर्म प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, यज्ञाहुति, ओम ध्वजारोहण और विद्वान आचार्यों के प्रवचन होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की चर्चित कृति 'सत्यार्थ प्रकाश' सहित वैदिक साहित्य का प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। आर्य समाज ने अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। नारी शिक्षा, विधवा विवाह और सामाजिक समानता के पक्ष में भी जनमत तैयार किया। 'वेदों की ओर लौटो' और 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' का संदेश इसकी वैचारिक पहचान है। सोनपुर आर्य समाज के प्रधान शर्मानंद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित यह कार्यक्रम मेले में धर्म के साथ सामाजिक सुधार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। चिड़ैया मठ में धर्म के साथ इतिहास और संत परंपरा की विरासत हरिहर क्षेत्र की पहचान केवल बड़े धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं है। सोनपुर गांव स्थित ऐतिहासिक चिड़ैया मठ भी इस क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यहां भगवान शिव के स्वरूप बाबा विशालनाथ और माता पार्वती की प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। मठ परिसर में संत रैनगिरी बाबा और उनके शिष्य मौनी बाबा सहित कई महात्माओं की समाधियां हैं। कभी यह स्थान कुश्ती, संगीत, भजन और सांस्कृतिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहां गुप्तकालीन प्रस्तर स्तंभों तथा 17वीं-18वीं शताब्दी की स्थापत्य शैली से जुड़े अवशेषों की चर्चा इसके पुरातात्विक महत्व को भी दर्शाती है। लोकमान्यता के अनुसार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी इस मठ में आगमन हुआ था। इस तरह चिड़ैया मठ धार्मिक विरासत के साथ इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृतियों को भी समेटे हुए है। अलग-अलग विचारधाराएं, लेकिन संदेश एक-मानव कल्याण और सद्भाव हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की सबसे बड़ी विशेषता इसकी धार्मिक और वैचारिक विविधता है। यहां कहीं वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, तो कहीं कबीर की निर्गुण वाणी और संतों के भजन लोगों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं सनातन धर्म के कथा-प्रवचन और पूजा-अर्चना श्रद्धालुओं को अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ते हैं।