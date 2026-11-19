संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। मेले में आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए नखास एरिया, चिड़िया बाजार और लकड़ी बाजार में आकर्षक झूले लगाए जा रहे हैं।

कहीं झूलों को स्थापित करने का काम चल रहा है तो कहीं मनोरंजन स्थलों को सजाने-संवारने की तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में इन बाजारों की रौनक और बढ़ने की उम्मीद है। इस बार मेले में बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक के मनोरंजन का इंतजाम किया जा रहा है। छोटे बच्चों के लिए आकर्षक झूले लगाए जा रहे हैं, जबकि युवाओं और बड़ों के लिए रोमांच से भरपूर बड़े झूले तैयार किए जा रहे हैं।