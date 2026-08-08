सारण की बेटी श्रुति का बड़ा कमाल, बिना कोचिंग GATE पास कर VNIT नागपुर पहुंचीं

संवाद सहयोगी, अमनौर (सारण)। बड़े शहरों की महंगी कोचिंग और सुविधाओं के बिना भी मेहनत, आत्मविश्वास और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर सफलता हासिल की जा सकती है।

अमनौर के पकड़ी डीह गांव की बेटी श्रुति ने इसे साबित कर दिखाया है। शिक्षक अरविंद कुमार श्रीवास्तव की पुत्री श्रुति ने GATE परीक्षा उत्तीर्ण कर विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (VNIT), नागपुर में एमटेक में प्रवेश हासिल किया है।

ग्रामीण पर‍िवेश में पली-बढ़ी

उनकी सफलता से परिवार के साथ पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी श्रुति ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय से प्राप्त की।

इसके बाद हरीजी उच्च विद्यालय, अपहर से मैट्रिक तथा ठाकुर ओम प्रकाश सिंह इंटर महाविद्यालय, पकड़ी डीह से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की।

आगे उन्होंने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध IES कॉलेज से बीटेक की डिग्री हासिल की।

स्वअध्ययन को बनाया सफलता का आधार

श्रुति की उपलब्धि इसलिए खास है कि उन्होंने GATE की तैयारी के लिए किसी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया। स्वअध्ययन, अनुशासन और नियमित मेहनत के बल पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में सफलता हासिल की।

उनका कहना है कि लक्ष्य स्पष्ट हो तो सीमित संसाधन सफलता की राह में बाधा नहीं बनते। श्रुति अपनी सफलता का श्रेय पिता के मार्गदर्शन, मां सीमा देवी की प्रेरणा और परिवार के सहयोग को देती हैं। पिता अमनौर के प्राथमिक विद्यालय पकड़ी महमद में शिक्षक हैं।