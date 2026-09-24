सारण गोलीकांड: 50 दिनों बाद इलाज के दौरान घायल विकास की मौत, शव सड़क पर रख ग्रामीणों ने की आगजनी
सारण के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में 50 दिन पहले हुई गोलीबारी में घायल विकास कुमार की इलाज के दौरान मौत ...और पढ़ें
HighLights
माधोपुर गोलीबारी में घायल विकास कुमार की 50 दिन बाद मौत।
आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर आगजनी कर प्रदर्शन किया।
पुलिस से सभी नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग।
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के माधोपुर में करीब 50 दिन पहले हुई गोलीबारी में घायल युवक विकास कुमार की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। दानापुर के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था।
विकास की मौत की खबर मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। वहीं, आक्रोशित स्वजन व ग्रामीणों ने दयालपुर टेहटी मोड़ पर शव रखकर आगजनी करते हुए प्रदर्शन किया।
दो अगस्त को हुई थी गोलीबारी
बताया जाता है कि दो अगस्त को माधोपुर में हुई गोलीबारी में विकास कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 50 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद बुधवार को उसने दम तोड़ दिया।
छह लोगों पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
घायल विकास के बयान पर मढ़ौरा थाने में कांड संख्या 672/26 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में माधोपुर के छह लोगों को नामजद किया गया था। आरोपितों पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
एक आरोपित जेल में, अन्य फरार
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपित पवन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, अन्य नामजद आरोपित घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं।
विकास की मौत के बाद पुलिस के समक्ष अब मामले में आगे की कार्रवाई की चुनौती है।
शव रखकर आगजनी, गिरफ्तारी की मांग
विकास अपने पिता देव कुमार राय का सबसे बड़ा पुत्र था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने दयालपुर टेहटी मोड़ पर शव रखकर आगजनी की और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सभी नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर स्थिति को देखते हुए पुलिस निगरानी कर रही है।