सारण में दर्दनाक हादसा: मां को करंट लगा तो बचाने दौड़ा 11 साल का बेटा, दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, सारण। सारण के डेरनी थाना क्षेत्र के खोजौली गांव में बुधवार को करंट लगने से मां-बेटे की मौत हो गई। 36 वर्षीय रिकू देवी घर के पीछे मोटर से धान की फसल की सिंचाई कर रही थीं। इसी दौरान मोटर के संपर्क में आने से उन्हें करंट लग गया।

मां को बचाने पहुंचा 11 वर्षीय राहुल मां को करंट की चपेट में देख उनका 11 वर्षीय बेटा राहुल कुमार उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। इसी दौरान राहुल भी विद्युत प्रवाह की चपेट में आ गया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

परसा पीएचसी में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्वजन दोनों को तत्काल परसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। जांच के बाद चिकित्सकों ने मां और बेटे दोनों को मृत घोषित कर दिया।

एक साथ दो मौतों से परिवार में मचा कोहराम मां-बेटे की मौत की खबर मिलते ही स्वजनों में चीख-पुकार मच गई। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से खोजौली गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीण भी इस घटना से स्तब्ध हैं।