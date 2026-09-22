सारण शिक्षक MLC चुनाव का बजा बिगुल: 23 अक्टूबर को वोटिंग, 27 को आएंगे नतीजे

जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा। 27 अक्टूबर को मतगणना होगी।

चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, 29 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी।

प्रत्याशी छह अक्टूबर तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। सात अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नौ अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी की जानी है।

इस संबंध में डीएम वैभव श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम की डिटेल्स जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जायेगा।

पांच जिलों में फैला है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सारण के अलावा सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले शामिल हैं। इन जिलों के निर्धारित अर्हता वाले शिक्षक मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे।

वर्तमान विधान पार्षद आफाक अहमद समेत बिहार की संबंधित आठ विधान परिषद सीटों के सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।

निर्वाचन प्रक्रिया के लिए सारण प्रमंडल के आयुक्त को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि संबंधित जिलों के जिलाधिकारी सहायक निर्वाची पदाधिकारी की भूमिका में रहेंगे।

शिक्षक मतदाता ही डालेंगे वोट

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य चुनाव की तरह सभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं। निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले शिक्षक ही मतदाता सूची में शामिल होते हैं। विधान परिषद के ऐसे निर्वाचन में वरीयता आधारित मतदान प्रणाली का प्रावधान है। सारण जिले में 20 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं।