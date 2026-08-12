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    डाक विभाग की सौगात: 25 रुपये में तिरंगा, 30 में गंगाजल और 5 रुपये में मिलेंगे राखी के खास लिफाफे

    By Zakir Ali Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:53 PM (GMT+05:30)

    सारण डाक प्रमंडल 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत 25 रुपये में लोगों के घरों तक राष्ट्रध्वज पहुंचाएगा, जिसके लिए वेबसाइट से ऑर्डर किया जा सकता है। डाक विभ ...और पढ़ें

    25 रुपये में तिरंगा, 30 में गंगाजल और 5 रुपये में मिलेंगे राखी के खास लिफाफे

    25 रुपये में तिरंगा, 30 में गंगाजल और 5 रुपये में मिलेंगे राखी के खास लिफाफे

    HighLights

    1. डाक विभाग 25 रुपये में घर-घर तिरंगा पहुंचाएगा।

    2. वेबसाइट से ऑर्डर करने पर उसी दिन डिलीवरी मिलेगी।

    3. गंगाजल और रक्षाबंधन के विशेष लिफाफे भी उपलब्ध।

    जागरण संवाददाता, छपरा। 'हर घर तिरंगा' अभियान को सफल बनाने के लिए डाक विभाग ने भी व्यापक तैयारी की है। सारण डाक प्रमंडल अपने विस्तृत डाक नेटवर्क के माध्यम से जिले के लोगों तक तिरंगा पहुंचाने की व्यवस्था में जुट गया है।

    प्रधान डाकघर छपरा के वरिष्ठ डाक अधीक्षक रासबिहारी राम ने बताया कि सारण डाक प्रमंडल में करीब 400 उप डाकघर और शाखा डाकघर हैं, जिससे जिले के दूर-दराज इलाकों तक विभाग की पहुंच बनी हुई है।

    उन्होंने बताया कि अभियान के तहत डाक विभाग की वेबसाइट से तिरंगे का ऑर्डर किया जा सकता है। ऑर्डर मिलने के दिन ही तिरंगा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 25 रुपये का शुल्क निर्धारित है और ग्राहकों से कोई अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

    डाक विभाग की ओर से गंगोत्री से लाए गए पवित्र गंगाजल की 250 एमएल बोतल भी प्रधान डाकघर में 30 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, रक्षाबंधन को लेकर भी विशेष तैयारी की गई है।

    सीनियर पोस्टमास्टर उषा कुमारी ने बताया कि वाटरप्रूफ कलर प्रिंटेड लिफाफे पांच रुपये प्रति की दर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मौके पर डाक सहायक मुकेश कुमार सिंह, स्टेनोग्राफर अखिलेश शर्मा और सतेंद्र कुमार मौजूद रहे।

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