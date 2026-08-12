डाक विभाग की सौगात: 25 रुपये में तिरंगा, 30 में गंगाजल और 5 रुपये में मिलेंगे राखी के खास लिफाफे

जागरण संवाददाता, छपरा। 'हर घर तिरंगा' अभियान को सफल बनाने के लिए डाक विभाग ने भी व्यापक तैयारी की है। सारण डाक प्रमंडल अपने विस्तृत डाक नेटवर्क के माध्यम से जिले के लोगों तक तिरंगा पहुंचाने की व्यवस्था में जुट गया है।

प्रधान डाकघर छपरा के वरिष्ठ डाक अधीक्षक रासबिहारी राम ने बताया कि सारण डाक प्रमंडल में करीब 400 उप डाकघर और शाखा डाकघर हैं, जिससे जिले के दूर-दराज इलाकों तक विभाग की पहुंच बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत डाक विभाग की वेबसाइट से तिरंगे का ऑर्डर किया जा सकता है। ऑर्डर मिलने के दिन ही तिरंगा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 25 रुपये का शुल्क निर्धारित है और ग्राहकों से कोई अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क नहीं लिया जाएगा।