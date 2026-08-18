सारण में पेपरलेस रजिस्ट्री से निबंधन कार्यालयों में घटी रौनक, कातिबों ने जताई रोजगार की चिंता

जागरण संवाददाता, छपरा। निबंधन विभाग की नई पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बाद जिले के निबंधन कार्यालयों में जमीन और अन्य दस्तावेजों के निबंधन की प्रक्रिया फिलहाल धीमी नजर आ रही है।

पहले जहां कार्यालयों में दस्तावेज निबंधित कराने के लिए लोगों की भीड़ रहती थी, वहीं नई व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदकों की संख्या कम दिखाई दे रही है।

विभाग इसे नई प्रणाली को समझने और अपनाने का शुरुआती चरण बता रहा है। दूसरी ओर, दस्तावेज लेखकों यानी कातिबों ने इसे अपने पारंपरिक रोजगार के लिए चुनौती बताया है।

हेल्प डेस्क से ऑनलाइन प्रक्रिया की दी जा रही जानकारी

जिला अवर निबंधक अभिषेक सिंह ने बताया कि पेपरलेस निबंधन की प्रक्रिया सरल रखी गई है। आवेदकों की सहायता के लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी राकेश कुमार को दी गई है। यहां से जानकारी लेने के बाद पक्षकार स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

निबंधन के दौरान संबंधित पक्षों को कार्यालय पहुंचकर निर्धारित सवालों का जवाब देना होगा। नई प्रक्रिया में गवाहों को साथ लाने की अनिवार्यता नहीं है। गवाह के आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

छह कार्यालयों में आवेदन की स्थिति अलग-अलग सारण जिले में छपरा मुख्यालय के अलावा सोनपुर, परसा, मढ़ौरा, मशरक सहित कुल छह निबंधन कार्यालय हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, छपरा कार्यालय में लंबित सभी 18 आवेदन का निष्पादन किया जा चुका है। मंगलवार को यहां दो नए आवेदन प्राप्त हुए।

सोनपुर में एक और परसा में तीन आवेदन आए, जबकि मढ़ौरा और मशरक कार्यालय में फिलहाल कोई नया आवेदन नहीं मिला है। विभाग का कहना है कि व्यवस्था के प्रति लोगों की समझ बढ़ने के साथ आवेदन की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।