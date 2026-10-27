MLC चुनाव लड़े, लेकिन एक वोट भी नहीं मिला; सारण शिक्षक निर्वाचन में 4 प्रत्याशियों की ऐसी रही किस्मत

जाकिर अली, छपरा। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतों की गिनती ने कई दिलचस्प तस्वीरें सामने रखीं। चुनावी मैदान में उतरे 18 प्रत्याशियों में चार ऐसे रहे, जिन्हें प्रथम वरीयता का एक भी मत नहीं मिला।

वहीं, सात प्रत्याशी ऐसे रहे, जिन्हें दहाई का आंकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। मतगणना के इन आंकड़ों ने प्रत्याशियों के जनसमर्थन की तस्वीर साफ कर दी।

चार प्रत्याशियों का नहीं खुला खाता

प्रथम वरीयता के मतों की गिनती में कैलाश तिवारी, नुमान अहमद खान नजमी, बैतुल्लाह अंसारी और लालू प्रसाद यादव का खाता तक नहीं खुला।

चुनाव में उतरने के बावजूद इन प्रत्याशियों को एक भी प्रथम वरीयता का मत प्राप्त नहीं हुआ। शिक्षक मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने की उनकी कोशिश मतों में तब्दील नहीं हो सकी।

सात प्रत्याशी दहाई तक पहुंचने में रहे नाकाम

चुनाव में सात प्रत्याशी ऐसे रहे, जिन्हें प्रथम वरीयता के मतों में दो अंकों का आंकड़ा भी नहीं मिला। डा. प्रियांशु कुमार को आठ और सैयद नजमुल होदा को आठ मत प्राप्त हुए।