संवाद सूत्र, रसूलपुर (सारण)। जिले के रसुलपुर थाना क्षेत्र के चांचौड़ा बाजार में शनिवार की अहले सुबह शराब लदी तेज रफ्तार स्काॅर्पियो ने सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को रौंद दिया।

हादसे में उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्काॅर्पियो मृतक को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

स्‍कॉर्पियो में लदी थी शराब शव वाहन में फंस जाने के बाद चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। सूचना मिलते ही रसूलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्काॅर्पियो जब्त कर ली और थाने ले गई। इसके बाद शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्र‍िया शुरू कर सड़क पर आवागमन सामान्य कराया। स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक ट्रक चालक बताया जा रहा है। वह ट्रक से हार्डवेयर का सामान लेकर चांचौड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया विजय उपाध्याय की दुकान पर पहुंचा था। सड़क पार करते समय आया तेज रफ्तार वाहन की चपेट में इसी दौरान वह किसी काम से सड़क पार कर रहा था। तभी एकमा की ओर से महाराजगंज की ओर जा रही यूपी नंबर UP16AM4548 की तेज रफ्तार स्काॅर्पियो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया।