संवाद सूत्र, तरैया (सारण)। सारण के तरैया थाना क्षेत्र के लौवा गांव में सोमवार की सुबह खेत की जुताई को लेकर विवाद ऐसा भड़का कि गांव रणक्षेत्र बन गया।

भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। लाठी-डंडे चले और देखते ही देखते हिंसक झड़प में 10 लोग घायल हो गए।

इस दौरान उपद्रवियों ने ट्रैक्टर और जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई।बताया जाता है कि खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर के इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई।

विवाद बढ़ा तो दोनों ओर से लोग आमने-सामने आ गए। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। हिंसक झड़प में शैलेंद्र सिंह और मदन सिंह समेत दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए। मारपीट के बीच ट्रैक्टर और जेसीबी में आग लगा दी गई।