हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराते समय हुआ हादसा, सारण में बोरी के नीचे दबकर बुजुर्ग की मौत

जागरण संवाददाता, छपरा। गंडक नदी की बाढ़ से प्रभावित परशुरामपुर गांव में शुक्रवार को हेलीकाॅप्टर से गिराई जा रही राहत सामग्री के दौरान हादसा हो गया।

राहत सामग्री की बोरी गिरने से उसके नीचे दबकर 65 वर्षीय अनिल कुमार सिंह उर्फ अप्पू सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

बताया गया कि बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। प्रभावित लोगों तक सूखा राशन पहुंचाने के लिए हेलीकाप्टर से राहत सामग्री गिराई जा रही थी।

घटनास्‍थल पर ही तोड़ा दम

इसी दौरान एक बोरी अनिल कुमार सिंह के ऊपर जा गिरी। गंभीर चोट लगने के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

घटना की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसमें डीसीएलआर और अंचलाधिकारी के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

अमनौर थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने घटना की पुष्टि की। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया।

सारण में 75 हजार से ज्‍यादा पर‍िवार प्रभाव‍ित

बता दें क‍ि सारण में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले के सात प्रखंडों की 33 पंचायतों के 170 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।