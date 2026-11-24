संवादसूत्र, दिघवारा (सारण)। सारण जिले के दिघवारा में निर्माणाधीन शेरपुर सिक्सलेन पुल के पास गुरुवार को गोलीबारी की घटना से अफरातफरी मच गई। पुल के 95वें पाया के समीप बदमाशों ने एक युवक को निशाना बनाकर गोली चला दी।

इस हमले में युवक को दो गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के बीच कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा।

95वें पाया के पास अचानक बरसने लगीं गोलियां

जानकारी के अनुसार, वारदात निर्माणाधीन शेरपुर सिक्सलेन पुल के पास हुई। बताया जा रहा है कि आपसी दुश्मनी के कारण बदमाशों ने युवक पर हमला किया। गोली लगने के बाद वह मौके पर ही गिर पड़ा। घटना के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी।

पटना के गंगहारा गांव का रहने वाला है घायल गोलीबारी में घायल युवक की पहचान पटना जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगहारा गांव निवासी स्व. राम प्रवेश शर्मा के पुत्र गुड्डू कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही दिघवारा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए दिघवारा अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया।

गंभीर हालत देख पटना किया गया रेफर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गुड्डू कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। दो गोलियां लगने के कारण उसकी हालत गंभीर बताई गई है। घटना की खबर मिलते ही परिजनों और परिचितों में चिंता बढ़ गई। फिलहाल उसके इलाज को लेकर विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी सामने नहीं आई है।

आपसी विवाद में गोलीबारी की आशंका, जांच में जुटी पुलिस पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी में घटना के पीछे आपसी विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि, विवाद की असली वजह क्या थी और किन लोगों ने गोली चलाई, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। घटनास्थल और आसपास के इलाकों से जानकारी जुटाकर पूरे मामले की जांच की जा रही है।