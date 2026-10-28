लुधियाना से शादी में शामिल होकर बिहार लौट रहे परिवार के ऑटो को ट्रक ने रौंदा, मां-बेटे समेत 4 की मौत 

संवाद सूत्र, गड़खा (सारण)। लुधियाना में शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे एक परिवार की खुशियां रास्ते में ही मातम में बदल गईं। छपरा जंक्शन पर रात में ट्रेन से उतरने के बाद टेंपो से घर जा रहे परिवार के वाहन को मंगलवार की रात गड़खा थाना क्षेत्र के भैंसमारा के समीप ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया।

छपरा-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-722 पर हुए इस भीषण हादसे में मां-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पिता और उनकी दो वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का उपचार चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

ट्रक की चपेट में आने से टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त प्राप्त जानकारी के अनुसार, टेंपो में चालक और खलासी समेत छह लोग सवार थे। सभी लुधियाना में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां से लौटने के बाद रात में छपरा जंक्शन पर ट्रेन से उतरे और टेंपो से अपने घर के लिए रवाना हुए।

इसी दौरान भैंसमारा के समीप ट्रक की चपेट में आने से टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मां अनु कुमारी और नौ माह के पुत्र ऋषभ की मौत हादसे में परसा थाना क्षेत्र के पूरे छपरा गांव निवासी विशाल कुमार की 21 वर्षीय पत्नी अनु कुमारी और उनके नौ माह के पुत्र ऋषभ कुमार की मौत हो गई। मां-बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

विशाल कुमार के एक पुत्र और एक पुत्री हैं। इस हादसे में उनके पुत्र ऋषभ की जान चली गई, जबकि दो वर्षीय पुत्री आदित्य गंभीर रूप से घायल है। पिता विशाल कुमार भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। दोनों का हाजीपुर में उपचार कराया जा रहा है।

चालक और खलासी ने भी गंवाई जान दुर्घटना में टेंपो चालक सुरेंद्र प्रसाद के पुत्र आशीष कुमार और खलासी 20 वर्षीय अमन कुमार की भी मौत हो गई। अमन कुमार भगवान बाजार थाना क्षेत्र के कटरा गांव निवासी भोला प्रसाद के पुत्र बताए गए हैं। हादसे में चार लोगों की मौत से संबंधित परिवारों में मातम पसरा हुआ है।