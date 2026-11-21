संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। कभी पॉकेटमनी के लिए भी संघर्ष करने वाले छपरा के मढ़ौरा भलुई निवासी नितेश यादव ‘बिहारी’ आज सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।

संघर्ष, मेहनत और धैर्य ने उन्हें डिजिटल दुनिया में लोकप्रिय चेहरा बना दिया है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रशंसकों ने एक शर्त के तहत महज एक घंटे 58 मिनट में 10 लाख से अधिक कमेंट कर दिए।

उनके गानों को भी 10 करोड़ (100 मिलियन) से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। साधारण परिवार से आने वाले नितेश के लिए यह मुकाम आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा। कई बार निराशा और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वे भोजपुरी गीतों के निर्माण और रिलीज से जुड़े हैं। साथ ही दीपाली फिल्म्स के संस्थापक भी हैं। भोजपुरी संगीत में अश्लीलता के खिलाफ संकल्प लोकप्रियता के बावजूद नितेश अपनी मिट्टी और संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि उनकी कंपनी से अश्लील गाने रिलीज नहीं किए जाएंगे। उनका प्रयास भोजपुरी संगीत के माध्यम से बिहार की लोकसंस्कृति, परंपरा और सकारात्मक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है। उनका मानना है कि संगीत मनोरंजन के साथ अपनी संस्कृति और विरासत को दुनिया तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। 100 मिलियन व्यूज पर गांवों को देंगे एंबुलेंस नितेश अपनी डिजिटल लोकप्रियता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि उनके प्रत्येक गाने के 100 मिलियन व्यूज पूरे होने पर बिहार के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में एक एंबुलेंस दान करेंगे।