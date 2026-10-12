नवरात्र में मां विंध्यवासिनी के दर्शन होंगे आसान, संघमित्रा एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेनों का विंध्याचल में ठहराव

संवादसूत्र, नयागांव(सारण)। नवरात्र मेले में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विंध्याचल स्टेशन पर 10 जोड़ी यानी 20 ट्रेनों को अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 11 से 26 अक्टूबर तक लागू रहेगी।

इस दौरान सभी निर्धारित ट्रेनें विंध्याचल स्टेशन पर दो मिनट रुकेंगी, जिससे बिहार समेत दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। पाटलिपुत्र से सीमांचल तक कई ट्रेनों को राहत रेलवे की इस व्यवस्था में बिहार से जुड़ी कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इनमें लोकमान्य तिलक-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, संघमित्रा एक्सप्रेस और सीमांचल एक्सप्रेस के अलावा लोकमान्य तिलक-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक-गुवाहाटी एक्सप्रेस तथा भागलपुर-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस शामिल हैं। इन ट्रेनों की वापसी दिशा में चलने वाली सेवाओं को भी विंध्याचल स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया जाएगा।