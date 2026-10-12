पटना-गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ जाने वालों के लिए जरूरी खबर, बक्सर का स्टॉपेज और टाइमिंग जान लें

डिजिटल डेस्क, बक्सर। Buxar Vande Bharat Express: छठ पूजा के दौरान बिहार से उत्तर प्रदेश की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पटना-गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस एक उपयोगी विकल्प है। बक्सर स्टेशन पर ठहराव होने से यहां के यात्रियों को पटना, वाराणसी और अयोध्या समेत कई प्रमुख शहरों तक पहुंचने में सुविधा मिलती है।

अगर आप भी त्योहार के दौरान इस ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो इसका रूट, समय और ठहराव की जानकारी जरूर जान लें। बक्सर से सुबह गुजरती है वंदे भारत, यात्रियों को मिलेगा फायदा पटना से गोमती नगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह के समय बक्सर स्टेशन पर पहुंचती है। उपलब्ध समय-सारणी के अनुसार, ट्रेन संख्या 22345 पटना जंक्शन से सुबह 6:05 बजे रवाना होती है। इसके बाद यह सुबह 7:18 बजे बक्सर पहुंचती है और दो मिनट के ठहराव के बाद 7:20 बजे आगे के लिए रवाना हो जाती है।

आरा से बक्सर तक के यात्रियों के लिए भी है विकल्प इस ट्रेन का ठहराव आरा और बक्सर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर होने से आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी फायदा मिलता है। पटना से उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्री अपनी सुविधा के अनुसार इस ट्रेन में सफर की योजना बना सकते हैं। त्योहार के दौरान यात्रा करने से पहले टिकट की उपलब्धता और निर्धारित समय की पुष्टि करना जरूरी है।

वाराणसी और अयोध्या जाने वालों के लिए भी सुविधाजनक सफर पटना-गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस के मार्ग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी और अयोध्या धाम जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन एक सुविधाजनक विकल्प हो सकती है। हालांकि, यात्रा से पहले संबंधित स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव और टिकट की उपलब्धता की जानकारी जरूर जांच लें। वापसी में गोमती नगर से पटना के लिए चलती है ट्रेन गोमती नगर से पटना लौटने के लिए ट्रेन संख्या 22346 का विकल्प उपलब्ध है। बक्सर आने वाले यात्रियों को वापसी की यात्रा तय करने से पहले ट्रेन के निर्धारित आगमन और प्रस्थान समय की जानकारी लेनी चाहिए। इससे त्योहार के दौरान यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी।