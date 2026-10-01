LNJPIT छपरा में अप्रेंटिसशिप का मौका: 9 अक्टूबर को वॉक-इन इंटरव्यू, मिलेगा 15000 तक स्टाइपेंड

जागरण संवाददाता, छपरा। तकनीकी शिक्षा पूरी कर चुके युवाओं के लिए प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहायता पाने का अवसर है।

छपरा के लोकनायक जय प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एलएनजेपीआईटी) में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के तहत सत्र 2026-27 के लिए प्रशिक्षुओं का चयन किया जाएगा।

इसके लिए नौ अक्टूबर को संस्थान परिसर में वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित होगा। विभिन्न तकनीकी एवं अन्य संबंधित शाखाओं में कुल सात सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिमाह निर्धारित स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

पांच शाखाओं के अभ्यर्थियों को अवसर

संस्थान की ओर से जारी सूचना के अनुसार, एनएटीएस के तहत सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे।

संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त युवा साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यक्षेत्र का अनुभव उपलब्ध कराना है।

इससे युवाओं को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप कार्य सीखने और पेशेवर कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा।

स्नातक को 15000, डिप्लोमा धारकों को 10000

प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। डिग्रीधारक स्नातक अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 15 हजार रुपये, जबकि डिप्लोमा धारकों को 10 हजार रुपये मिलेंगे।

इस तरह चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहायता भी प्राप्त होगी। संस्थान में उपलब्ध सात सीटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

एनएटीएस आईडी और मूल प्रमाणपत्र जरूरी

साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास वैध एनएटीएस स्टूडेंट आइडी होना अनिवार्य है। इसके अलावा बायोडाटा, आधार कार्ड और सभी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रति साथ लानी होगी।

अभ्यर्थियों को शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का एक सेट भी जमा करना होगा। पात्रता के लिए संबंधित डिग्री या डिप्लोमा पिछले तीन वर्षों के भीतर पूरा किया होना चाहिए।

सुबह 11 बजे पहुंचना होगा संस्थान

इच्छुक अभ्यर्थियों को नौ अक्टूबर को सुबह 11 बजे एलएनजेपीआईटी परिसर में रिपोर्ट करना होगा। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी संस्थान के ई-मेल-principallnjpitchapra@gmail.co पर संपर्क कर सकते हैं।

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