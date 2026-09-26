छपरा में 124 ASI को मिला प्रमोशन, SSP रौशन कुमार ने दी बधाई 

जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा के भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में 124 पुलिस पदाधिकारियों के कंधों पर दारोगा की नई रैंक सजी तो उनके साथ जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ गया।

सहायक अवर निरीक्षक (एएसआइ) से पुलिस अवर निरीक्षक (एसआइ) के पद पर प्रोन्नत हुए इन पुलिसकर्मियों के लिए पिपिंग समारोह नई पहचान के साथ जनसेवा का संकल्प दोहराने का अवसर बना।

जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार की उपस्थिति में आयोजित समारोह में सभी प्रोन्नत पदाधिकारियों को नई रैंक के प्रतीक चिह्न धारण कराए गए। इस दौरान एसएसपी ने स्पष्ट संदेश दिया कि पदोन्नति सम्मान के साथ जनता के प्रति जवाबदेही भी बढ़ाती है।

नई रैंक के साथ बढ़ी जिम्मेदारी समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी नवप्रोन्नत पुलिस अवर निरीक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पदोन्नति केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि अधिक जिम्मेदारी, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण का दायित्व भी है।

सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ करें। पुलिस अधिकारी के रूप में उनके कार्य और व्यवहार दूसरों के लिए उदाहरण बनें, इसका प्रयास होना चाहिए। वर्दी जनता के विश्वास का प्रतीक एसएसपी ने कहा कि पुलिस की वर्दी जनता की सुरक्षा और विश्वास के लिए पहनी जाती है। यह निष्पक्ष भाव से काम करने और हर परिस्थिति में कानून के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देती है।

उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को आम लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। शिकायत लेकर आने वाले लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना और नियमानुसार कार्रवाई करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। निष्पक्ष पुलिसिंग से ही जनता का भरोसा मजबूत होगा।