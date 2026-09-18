विशंभरपुर लैब निर्माण में धांधली की शिकायत, सारण का आवेदन गलती से पहुंचा औरंगाबाद डीएम के पास

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण के दरियापुर प्रखंड कार्यालय में इन दिनों एक आवेदन ने अधिकारियों और कर्मियों को उलझन में डाल रखा है। मामला रघुनाथ जगन्नाथ उच्च विद्यालय, विशंभरपुर में बन रहे लैब भवन में कथित रूप से घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत से जुड़ा है। ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता की जांच की मांग की थी, लेकिन शिकायत का रास्ता ऐसा बदला कि मामला सारण से निकलकर सीधे औरंगाबाद पहुंच गया।

शिकायत सारण में, कार्रवाई औरंगाबाद में 15 सितंबर को आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीण अर्जुन महतो, लवकुश कुमार, धीरज कुमार, हरिहर महतो, पप्पू कुमार यादव, हरिशंकर कुमार महतो, रविंद्र सहनी और शिवनाथ राय ने आवेदन देकर लैब निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की किसी गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी।