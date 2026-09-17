JP यूनिवर्सिटी सारण में ABVP का अनशन खत्म, VC ने जूस पिलाकर समाप्त कराया आंदोलन

जागरण संवाददाता, छपरा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की ओर से चल रहा अनिश्चितकालीन अनशन गुरुवार (17 सितंबर)को दूसरे दिन समाप्त हो गया।

विश्वविद्यालय परिसर बंद होने के बावजूद कुलपति प्रो. परमेंद्र कुमार बाजपेई अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनरत कार्यकर्ताओं व विद्यार्थियों से सीधे वार्ता की। इस दौरान छात्रों ने विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं को उनके सामने रखा।

कुलपति ने छात्रों से की विस्तृत वार्ता

वार्ता में विद्यार्थियों ने सत्र 2023-27 के छात्रों के परीक्षा प्रपत्र नहीं भर पाने, लंबित मार्कशीट, स्नातक व स्नातकोत्तर में शुल्क, कालेजों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लिए जाने तथा विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया। छात्रों ने कहा कि इन समस्याओं के कारण उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।