त्योहार में घर जाना है... रेलवे ने चला दी स्पेशल ट्रेन, छपरा होकर झांसी-आसनसोल के बीच दौड़ेगी

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन और आसनसोल के बीच द्वि-साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन का परिचालन छपरा होकर किया जाएगा।

04185/04186 नंबर की यह विशेष ट्रेन 7 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। दोनों दिशाओं को मिलाकर ट्रेन कुल 16 फेरे लगाएगी। त्योहार के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस ट्रेन के परिचालन से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

बुधवार और रविवार को झांसी से खुलेगी ट्रेन 04185 झांसी-आसनसोल विशेष ट्रेन प्रत्येक बुधवार और रविवार को झांसी से सुबह 9:20 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया और सुरेमनपुर होते हुए अगले दिन सुबह 4:50 बजे छपरा पहुंचेगी।