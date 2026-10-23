छपरा: हैदराबाद से घर लौट रहा मजदूर नशाखुरानी का शिकार, स्कॉर्पियो सवार लुटेरों ने लूटकर झाड़ी में फेंका

जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा जंक्शन से घर जाने के दौरान एक कामगार जहरखुरानी गिरोह के चंगुल में फंस गया। हैदराबाद से लौटे सत्येंद्र कुमार भारती को स्किर्पियो में बैठाकर नशीला पदार्थ खिलाया गया। इसके बाद बदमाश उनका मोबाइल, बैग और अन्य सामान लूटकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फकुली गांव के समीप झाड़ी में फेंककर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे स्वजन ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

स्टेशन पर स्वजन का कर रहे थे इंतजार स्वजन ने सदर अस्पताल में बताया कि सत्येंद्र शुक्रवार की सुबह हैदराबाद से छपरा जंक्शन पहुंचे थे। स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने फोन कर स्वजन को घर ले जाने के लिए बुलाया। स्वजन को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। इसी बीच वह सड़क की ओर निकल गए।

बताया जाता है कि तभी स्कार्पियो सवार बदमाशों ने उन्हें अपने वाहन में बैठा लिया। रास्ते में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और सामान लूट लिया। छह माह पहले कमाने गए थे हैदराबाद स्वजन के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र के सकड्डी भारती टोला निवासी सुरेश भारती सत्येंद्र कुमार भारती करीब छह माह पहले एक निजी कंपनी में काम करने के लिए हैदराबाद गए थे। दीपावली पर घर लौटते समय वह जहरखुरानी गिरोह का शिकार हो गए।