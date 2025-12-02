Language
    खुशखबरी! काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा हरिहर नाथ कॉरिडोर, जल्द शुरू होगा निर्माण

    By Zakir Ali Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:51 PM (IST)

    सारण जिला प्रशासन और बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से हरिहर महोत्सव का आयोजन किया गया। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि हरिहर नाथ कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। 

    दो दिवसीय हरिहर महोत्सव का हुआ शुभारंभ। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिला प्रशासन और बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय हरिहर महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को बाबा हरिहर नाथ मंदिर परिसर के निकट भव्य आयोजन के साथ हुआ।

    इस सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

    उद्घाटन समारोह में मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को नवगठित रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी क्रम में हरिहर नाथ कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल पर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है।

    जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

    उन्होंने बताया कि लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना की प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं और बहुत जल्द निर्माण कार्य की शुरुआत की जाएगी।

    मंत्री ने स्पष्ट किया कि परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अमन समीर ने हरिहर नाथ कॉरिडोर के विस्तृत स्वरूप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए अधिकृत विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा भू-सर्वेक्षण और तकनीकी मूल्यांकन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त होते ही कॉरिडोर निर्माण का कार्य चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतार दिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सोनपुर के धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी।

    महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष, उप विकास आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सहित हरिहर नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यगण, कई विभागीय अधिकारी व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

    दो दिवसीय महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आध्यात्मिक कार्यक्रम और स्थानीय कलाकारों की भागीदारी आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह महोत्सव न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सारण और सोनपुर क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र में विकास की दिशा में भी एक नई शुरुआत साबित होगा।