गंडक के बढ़ते जलस्तर से सारण के पानापुर में तटबंध पर बढ़ा दबाव, दो जगह रिसाव; अलर्ट मोड में विभाग

संवाद सहयोगी, पानापुर (सारण)। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण पानापुर प्रखंड क्षेत्र में मुख्य तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ गया है।

सलेमपुर और सारंगपुर में तटबंध में रिसाव से तटवर्ती गांवों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी और कर्मी संवेदनशील स्थलों पर लगातार निगरानी कर रहे हैं।

पानापुर के सलेमपुर में रात से ही तटबंध में रिसाव शुरू होने की सूचना मिली। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी विभागीय कर्मियों को दी।

स्‍थानीय लोगों के सहयोग से रिसाव रोकने का प्रयास

इसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से रिसाव को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया गया। बालू से भरे बोरे सहित अन्य संसाधनों के माध्यम से पानी के बहाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।