बिहार में गंडक का तांडव: पानापुर में सुबह 4 बजे टूटा सारण तटबंध, तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी
पानापुर प्रखंड में सारण मुख्य तटबंध गुरुवार सुबह 4 बजे चकियां पंचायत के सरौजा भगवानपुर गांव के पास टूट गया, जिससे पानी तेजी से निचले इलाकों में फैलने लगा।
HighLights
पानापुर में सारण मुख्य तटबंध सुबह 4 बजे टूटा।
चकियां पंचायत के सरौजा भगवानपुर गांव के पास हुई घटना।
पानी तेजी से फैलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल।
संवाद सूत्र, पानापुर (सारण)। मकेर के बाद अब पानापुर प्रखंड में भी सारण मुख्य तटबंध टूट गया। चकियां पंचायत के सरौजा भगवानपुर गांव के समीप स्लुइस गेट के पास गुरुवार की सुबह करीब चार बजे तटबंध का हिस्सा अचानक टूट गया। बांध टूटते ही पानी तेज गति से आसपास के निचले इलाकों की ओर फैलने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही ग्रामीण अपने घरों से आवश्यक सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। अचानक पानी का बहाव बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। कई ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की तैयारी में जुट गए हैं।
अचानक तटबंध टूटने के बाद स्थिति गंभीर
स्थानीय लोगों के अनुसार, तटबंध के इस हिस्से पर पहले से पानी का दबाव बना हुआ था। गुरुवार की सुबह अचानक तटबंध टूटने के बाद स्थिति गंभीर हो गई। इसकी सूचना प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दी गई है।
मौके पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।
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