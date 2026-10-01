बिहार में गंडक का तांडव: पानापुर में सुबह 4 बजे टूटा सारण तटबंध, तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी

संवाद सूत्र, पानापुर (सारण)। मकेर के बाद अब पानापुर प्रखंड में भी सारण मुख्य तटबंध टूट गया। चकियां पंचायत के सरौजा भगवानपुर गांव के समीप स्लुइस गेट के पास गुरुवार की सुबह करीब चार बजे तटबंध का हिस्सा अचानक टूट गया। बांध टूटते ही पानी तेज गति से आसपास के निचले इलाकों की ओर फैलने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही ग्रामीण अपने घरों से आवश्यक सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। अचानक पानी का बहाव बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। कई ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की तैयारी में जुट गए हैं।