सारण में बाढ़ राहत में लापरवाही पर एक्शन, मकेर के प्रधान क्लर्क सस्पेंड, FIR का आदेश

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच राहत एवं बचाव कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना के मामले में मकेर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक सुभाष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

साथ ही उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

बताया गया कि सुभाष कुमार को कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने आदेश का अनुपालन नहीं किया।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए निर्धारित जिम्मेदारियों के निर्वहन में अपेक्षित सहयोग नहीं करने को भी गंभीरता से लिया गया।

मांगा गया स्पष्टीकरण

इधर, मकेर के ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक नागेंद्र पंडित से भी प्रखंड मुख्यालय से अनुपस्थित रहने और राहत कार्यों में दायित्व का समुचित निर्वहन नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।