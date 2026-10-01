सारण तटबंध टूटने से दो जिलों में हड़कंप: तरैया, मढ़ौरा और मशरक समेत आधा दर्जन प्रखंडों पर मंडराया बाढ़ का खतरा
सारण मुख्य तटबंध टूटने के बाद पानापुर समेत सारण और गोपालगंज के कई प्रखंडों में बाढ़ का खतरा मंडरा गया ...और पढ़ें
HighLights
सारण मुख्य तटबंध टूटने से कई प्रखंडों में बाढ़ का खतरा।
सारण और गोपालगंज जिले के सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल।
प्रशासन राहत और बचाव कार्य की तैयारी में जुटा, स्थिति पर नजर।
संवाद सूत्र, पानापुर (सारण)। पानापुर प्रखंड में सारण मुख्य तटबंध टूटने के बाद आसपास के कई प्रखंडों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सरौजा भगवानपुर के समीप जिस स्थान पर तटबंध टूटा है, वह सारण और गोपालगंज जिले की सीमा के करीब है।
तटबंध टूटने से निकल रहा पानी पानापुर और मशरक के अलावा तरैया, अमनौर, मढ़ौरा सहित सारण के करीब आधा दर्जन प्रखंडों के निचले इलाकों को प्रभावित कर सकता है।
कई गांवों पर खतरा बढ़ गया
तटबंध टूटने से गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के भी प्रभावित होने की आशंका है। सीमा क्षेत्र में तटबंध टूटने के कारण दोनों जिलों के कई गांवों पर खतरा बढ़ गया है।
पानी का बहाव लगातार जारी रहने से ग्रामीणों में दहशत है। लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुट गए हैं। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है तथा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव की तैयारी की जा रही है।