छपरा के यात्रियों को झटका; दिल्ली, मुंबई और चेन्नई की ट्रेनों में नो-रूम, रिग्रेट के चलते टिकट बुकिंग बंद

जागरण संवाददाता, छपरा। दीपावली और छठ महापर्व से पहले महानगरों से घर लौटने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं।

नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से छपरा आने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में आरक्षण शुरू होते ही टिकटों की स्थिति रिग्रेट तक पहुंच जा रही है।

कई ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने के साथ वेटिंग टिकट का विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। इससे त्योहार में घर आने की तैयारी कर रहे यात्रियों के सामने आवागमन की समस्या खड़ी हो गई है।

शुक्रवार को छपरा जंक्शन के आरक्षित टिकट काउंटर खुलते ही यात्रियों की भीड़ जुट गई। पहले से टिकट कराने पहुंचे लोगों को कई ट्रेनों में सीट उपलब्ध नहीं होने पर निराश लौटना पड़ा।

यात्रियों का कहना है कि दीपावली और छठ के लिए लोग करीब दो माह पहले से टिकट की तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद बुकिंग खुलते ही कई ट्रेनों में रिग्रेट दिखने लगा है।

यात्रियों के अनुसार रेलवे की टिकट बुकिंग व्यवस्था में बदलाव के बाद परेशानी बढ़ी है। पहले कंफर्म सीट उपलब्ध नहीं होने पर वेटिंग टिकट मिल जाता था, जबकि अब कुछ ट्रेनों में सीधे रिग्रेट प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे में यात्रियों को त्योहार के दौरान घर पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ सकता है।