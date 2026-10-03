सारण के दरियापुर में गंडक का कहर: नवोदय विद्यालय, महिला पॉलिटेक्निक और अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी

संवाद सूत्र, दरियापुर (सारण)। सारण के मकेर -बाघाकोल-रेवा के समीप गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद दरियापुर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। तेजी से फैलते बाढ़ के पानी ने दर्जनों गांवों के साथ प्रमुख शिक्षण संस्थानों और अस्पताल को भी अपनी चपेट में ले लिया है।

पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय, देवती में पानी प्रवेश करने के बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर दरियापुर प्रखंड कार्यालय के पास पहुंचाया गया। वहां से अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले गए। बच्चों को निकालने के बाद शिक्षक-कर्मियों का भी पलायन नवोदय विद्यालय में पानी बढ़ने के कारण शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मियों के करीब 50-55 सदस्य भी सुरक्षित स्थान की ओर रवाना हुए। इन्हें ट्रैक्टर के सहारे बाढ़ के पानी के बीच से दरिहारा-दरियापुर मार्ग होते हुए दरियापुर प्रखंड कार्यालय तक पहुंचाया गया। इसके बाद सभी अपने-अपने संसाधनों से घरों की ओर रवाना हुए। विद्यालय परिसर में पानी फैलने से स्थिति गंभीर बनी हुई है।

महिला पॉलिटेक्निक में घुसा पानी, शिक्षण कार्य प्रभावित

महिला पॉलिटेक्निक विद्यालय, सोनपुर-दरियापुर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। परिसर में पानी फैलने से शिक्षण कार्य बाधित रहा। विद्यालय में पानी पहुंचने से छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

अखंड ज्योति अस्पताल में भी पहुंचा बाढ़ का पानी मस्तीचक स्थित अखंड ज्योति आई अस्पताल में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से अफरातफरी का माहौल बन गया। अस्पताल के कर्मचारी अपने निजी वाहनों से सुरक्षित स्थानों की ओर निकलते रहे। बाढ़ के बढ़ते पानी ने क्षेत्र की सामान्य व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है।

दर्जनों गांवों में पानी, खेत और मवेशी भी संकट में मस्तीचक, पोड़ई, हरना, बनवारीपुर, संगमचक, यदुरामपुर, कोईला, दरियापुर और पियरा मठ समेत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पोझी, खोजौली, तुला बरम, नाथा छपरा, बड़ा बनेया, छोटका बनेया, जितवारपुर, शहरछपरा और महेशिया तक पानी फैलने की सूचना है।