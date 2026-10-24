गति शक्ति योजना: छपरा जंक्शन की बदलेगी सूरत, ₹39 करोड़ से संवरेगा स्टेशन

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण के रेल यात्रियों के लिए छपरा जंक्शन पर बेहतर सुविधाओं की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से विकास कार्यों की प्रतीक्षा कर रहे इस महत्वपूर्ण स्टेशन की सूरत बदलने की तैयारी है।

गति शक्ति योजना के तहत करीब 39 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

होल्डिंग एरिया से डारमेट्री तक होगा विकास

प्रस्तावित योजना के तहत स्टेशन परिसर में होल्डिंग एरिया, पीआरएस टिकट काउंटर, डारमेट्री और सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया जाएगा। स्टेशन भवन को भी नए स्वरूप में विकसित करने की योजना है।

इसके अलावा प्लेटफार्म के चौड़ीकरण समेत यात्री सुविधाओं से जुड़े अन्य कार्य कराए जाएंगे। इससे यात्रियों के बैठने, प्रतीक्षा करने और टिकट लेने की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को संभालने में भी सहूलियत मिलेगी।