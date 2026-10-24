बगहा में वाणिज्य कर विभाग की किरण टेक्सटाइल पर छापेमारी, टैक्स चोरी की जांच

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिमी चंपारण)। Bagaha Commercial Tax Raid: पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में वाणिज्य कर विभाग ने टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसी क्रम में शनिवार को जीएसटी अन्वेषण ब्यूरो मुजफ्फरपुर और बगहा अंचल की संयुक्त टीम ने बगहा-2 स्थित किरण टेक्सटाइल पर अचानक छापेमारी की।

संचालक कुंदन कुमार के इस प्रतिष्ठान में पहुंची विभागीय टीम ने दुकान के भीतर कर भुगतान से जुड़े तमाम अभिलेखों और आवश्यक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की।

संयुक्त टीम की कार्रवाई

इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी अभियान में राज्य कर संयुक्त आयुक्त उदय कुमार, तिरहुत मुजफ्फरपुर के प्रमंडलीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी, राज्य कर उपायुक्त सोनू कुमार और सहायक आयुक्त पवन कुमार साह शामिल रहे।

इसके अलावा बगहा अंचल के राज्य कर सहायक आयुक्त विभांशु कौशल चौधरी और रवि शंकर भी टीम का हिस्सा थे। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान के स्टॉक, बिक्री और कर भुगतान के विवरणों का क्रॉस-वेरिफ़िकेशन किया।

अनियमितता की आशंका

वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर भुगतान में गड़बड़ी या अनियमितता की आशंका वाले मामलों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी के तहत प्रतिष्ठान में यह औचक जांच की गई है, ताकि उपलब्ध दस्तावेजों के जरिए वास्तविक स्थिति का पता चल सके।